Waiblingen.

Der US CAR und Motorcycle Club Neustadt veranstaltete am Sonntag (26. Mai) zum 19. Mal sein US-Car Treffen. Früher beim Bahnhof findet das Treffen nun in der Nähe der Firma Stihl in der Bosch- und Heinkelstraße statt. Die Sammlergemeinde wächst seit Jahren, was man an der hohen Zahl ausgestellter Fahrzeuge erkennt. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.