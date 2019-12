Waiblingen Angst vor dem „Straßenmonster“ Nordostring

Also werfen Pfeiffer und Michl mit sich widersprechenden Zahlen um sich, wobei auch das Wort von „alternativen Fakten“ nicht fehlt. Der eine wird immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen, der andere von Applaus. Derweil schaltet OB Andreas Hesky einen Gang runter. Er setzt auf das Bekenntnis des Verkehrsministers Winfried Hermann, Informationen sammeln und in „Argumente, Befürchtungen und Behauptungen sortieren“ lassen zu wollen. Aus seiner Sicht reicht die Faktenbasis derzeit schlicht nicht aus, um seriös über die Auswirkungen auf Waiblingen-Süd zu sprechen. Im Übrigen seien in keinem Szenario mögliche Rückbauten – etwa der Alten Bundesstraße - berücksichtigt. Fest steht für ihn, dass die Wirtschaftsräume Waiblingen und Ludwigsburg besser verbunden werden müssen.

Helfen die Stadtbahn oder die Elektromobilität?

Erklärtes Ziel der Stadt Waiblingen sei es, die derzeitige Verkehrsbelastung in der Neckarstraße in Hegnach zu halbieren und - das ist ein oft geäußerter Wunsch von Unternehmen – einen Autobahnzubringer zu schaffen. Weil der Nordostring zweifellos hart in Landschaft und Natur einschneidet und lärmt, beharrt er auf der zweispurigen Variante – was auf einer Mehrheitsentscheidung des Gemeinderats basiere. Vertrackt an er ganzen Planungsgeschichte ist, dass die Planungen vom Bund veranlasst werden, aber vom Land umzusetzen sind. In Gesprächen mit diesen Ebenen will er weiter „dicke Bretter bohren“ für die zweispurige Variante.

Jubel erntet schließlich Alt-Stadtrat Klaus Riedel von der SPD, weil er sagt, dass Waiblingen-Süd jetzt schon nicht zufrieden sein könne mit der Lärmsituation in Nachbarschaft der B 14. Daran werde auch ein Ausbau der Elektromobilität nichts ändern - denn die Rollgeräusche, die für den Lärm verantwortlich seien, bleiben. Das K 21-bewegte kommunalpolitische Urgestein setzt auf den öffentlichen Nahverkehr, der in einer alternden Gesellschaft an Bedeutung gewinne. Auf einen Ausbau der Stadtbahn bis Waiblingen hofft auch der OB - aber der öffentliche Nahverkehr wird den Individualverkehr nicht ersetzen“.