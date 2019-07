"Das hier ist keine Rennstrecke" Waiblinger kämpft gegen Raser in seiner Straße

"Der Umgang mit uns Bürgern ärgert mich"

Aeckerle moniert, dass die Daten der Kontrollen nicht öffentlich dargestellt würden. Er habe bereits versucht, über den Gemeinderat an die Informationen zu gelangen, ohne Erfolg. Das sei allerdings auch nicht der richtige Weg, sagt Conradt. „Wer Einsicht in die Daten möchte, kann einfach auf dem Rathaus vorbei kommen und bekommt dort Auskunft. Damit halten wir nicht hinterm Berg.“ Vielleicht habe es da ein Missverständnis gegeben - die Statistik dürfe jeder Bürger selbstverständlich einsehen.

„Ich fühle mit meinen Anliegen nicht ernst genommen. Der Umgang mit uns Bürgern ärgert mich“, sagt der Arbeitskreisvorsitzende Aeckerle. Sein Wunsch: Die Verwaltung solle sich überlegen, wie die Beinsteiner Straße so umgestaltet werden könne, dass Autofahrer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten müssen. „Man könnte die Straße zum Beispiel stellenweise verengen, verschiedene Bodenbeläge einsetzen oder ähnliches, wie es an anderen Stellen ja bereits getan wurde“, schlägt er vor. Eine weitere Idee Aeckerles wäre es, die Straße nur noch für Anlieger freizugeben, aber für den Durchgangsverkehr zu sperren.

Verwaltung: Im Schnitt keine hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen

Aus Sicht der Verwaltung ist die Straße bereits der Geschwindigkeitsbegrenzung angepasst. „Parken findet dort beispielsweise im Versatz statt, das nimmt schon mal Geschwindigkeit raus“, erklärt Conradt. Die Beinsteiner Straße entspreche in ihrer Gestaltung vielen anderen Straßen in ähnlicher Lage in Waiblingen. Im Schnitt gebe es dort, das besagen die Daten der Verkehrskontrollen, keine hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Seit gut zwei Jahren steht Hans-Günter Aeckerle wegen seines Anliegens mit der Stadt Waiblingen in Kontakt. Im vergangenen Jahr hat er einen Bürgerantrag gestellt, die Beinsteiner Straße zu einer verkehrsberuhigten Zone zu erklären. Dieser wurde abgelehnt. „Außerdem habe ich im Gemeinderat vorgesprochen“, ergänzt er. Das Thema soll nun im Ausschuss für Bildung, Soziales und Verwaltung des Gemeinderats behandelt werden.