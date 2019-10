Waiblingen Asterix und Obelix begeistern seit 60 Jahren

Man muss kein Fan sein, um Asterix und Obelix zu kennen. Das sind die, die mit einem Zaubertrank, übermenschliche Kräfte erlangen und sich erfolgreich gegen die römischen Besatzer um den Kaiser Julius Cäsar wehren.

Erstmals in Erscheinung getreten ist Asterix am 29. Oktober 1959. Gemeinsam mit Autor René Goscinny erschuf der Zeichner Albert Uderzo die Abenteuer um den gallischen Krieger für das französische Jugendmagazin „Pilote“. Seither erfreut sich der Comic großer Beliebtheit. Er wurde in 110 Sprachen und Dialekte übersetzt, darunter auch ins Schwäbische. Er erscheint unter anderem in den Ländern Dänemark, Italien, England, Spanien, den Niederlanden oder der Türkei und gehört zu den wenigen Comics, die auch im Schulunterricht, speziell im Fremdsprachenunterricht für Französisch, Latein und Altgriechisch, verwendet werden. In Deutschland erschien der erste Band, "Asterix der Gallier", am 18. Dezember 1968.

Asterix ist bei allen Generationen beliebt

Aber gibt es in Zeiten von Social Media überhaupt noch Menschen, die sich für Asterix und Obelix interessieren? Karin Burgenmeister, Jungbuchhändlerin in der Buchhandlung Taube, sagt: Ja! Was den Erfolg von Asterix ausmache, sei zum einen die Gewissheit, dass, egal welche Probleme in den Geschichten auftreten, am Ende alles gut ausgehe. Es gäbe keine schlimmen Tode. Zum anderen trage der subtile Humor und der Bezug zum aktuellen Geschehen zur Beliebtheit bei. Sie selbst habe bereits in ihrer Jugend Asterix gelesen und später auch ihren eigenen Kindern vorgelesen. Als Asterix-Fan könne sie es auch heute noch kaum abwarten, bis der neue Band erscheine. Damit steht sie nicht allein da. Eine Kundin sei in den Laden gekommen und habe gesagt: "Den muss ich gleich mitnehmen....Kindheitserinnerung und endlich mit Frauenpower".