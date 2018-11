Waiblingen Attacke gegen Schiedsrichter: 3000 Euro Geldstrafe

„Er war mit dem Schiedsrichter unzufrieden“, so die höfliche Umschreibung des Staatsanwaltes für das, was im Juli 2017 auf dem Sportplatz Am Oberen Ring passiert war. Grund für die Attacke war eine Elfmeter-Entscheidung, die eine kleine, aber heftige Kettenreaktion auslöste.

Ein absolutes Tabu auf dem Spielfeld

Zunächst hatte ein anderer Spieler der griechischen Mannschaft den Schiedsrichter angegangen. Der Spieler habe ihn angebrüllt, was er für einen Scheiß pfeifen würde und ihn im Gesicht angefasst, berichtete der Schiedsrichter im Zeugenstand.

Letzteres ein absolutes Tabu auf dem Spielfeld und Grund für einen Platzverweis. „Ich wollte die rote Karte zeigen und habe mich umgedreht“, berichtete der Schiedsrichter weiter. Plötzlich sei Alexandros K. auf ihn zugelaufen, habe ihn A*loch genannt, ,fick dich’ und,ich bring dich um’ gerufen und ihn mit vollem Anlauf umgeworfen.

Ein paar Minuten sei er benommen auf dem Boden sitzengeblieben, die gegnerische Mannschaft habe ihm dann beim Aufstehen geholfen. Vor der Kabine sei er von Spielern der griechischen Mannschaft nochmals angemacht worden.

Als Deutscher mit kurdischen Wurzeln habe er selbst Migrationshintergrund. „Ich hatte noch nie Probleme mit ausländischen Mannschaften“, versicherte er noch immer sichtlich betroffen. Das Spiel wurde abgebrochen und später als Sieg der gegnerischen Mannschaft gewertet.

„Der Schiedsrichter hat sich mit Absicht hingesetzt!“

Für Alexandros K. war es allerdings nicht zu Ende. Vom Sportgericht des Fußballbezirks wurde er für 15 Monaten gesperrt mit der Auflage, an einer Gewaltprävention teilzunehmen. An den Schiedsrichter hat er mittlerweile Schmerzensgeld gezahlt. Nun stand er vor dem Amtsgericht Waiblingen – und stritt den Vorgang zumindest in Teilen kühn ab.

„Ich habe den Schiedsrichter nicht bedroht“, beteuerte er. Er habe ihn lediglich weggeschubst, weil der Schiedsrichter seinerseits seinen Mitspieler mit der Brust weggeschoben habe. „Der Schiedsrichter hat sich mit Absicht hingesetzt“, behauptete K..

Damit überzeugte er weder den Staatsanwalt noch den Richter. Attacken und Beleidigungen – „Dinge am Rande der Nachvollziehbarkeit“ – hätten auf dem Fußballplatz nichts verloren, so der Staatsanwalt. Zweifel meldete die Verteidigerin an: Zwar habe der Angeklagte den Schiedsrichter geschubst, doch der sei danach geistig und körperlich fit gewesen, behauptete sie.

„Es war eine aufgebrachte Situation. Es bestand keine Ernsthaftigkeit, dass er den Schiedsrichter töten wollte. Im Streit fallen solchen Sätze.“ Sie plädierte „für eine geringe Geldstrafe“. Am Ende verurteilte ihn Richter Steffen Kärcher wegen seines „erheblichen Übergriffs“ zu einer Geldstrafe von 3000 Euro. Auch für Kärcher war klar: „Es kann nicht sein, dass das nicht sanktioniert wird.“