Waiblingen.

Am Freitagabend kam es auf der Winnender Strasse in Waiblingen, Korber Höhe, zu einem Verkehrsunfall, der dann doch nicht so schlimm ausfiel wie befürchtet. Ein Audifahrer fuhr aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegen kommenden Mercedes zusammen. In dem Mercedes wurden zwei und im Audi eine Person verletzt. Drei Rettungswagen und zwei Notärzte versorgten die Verletzten. Die Feuerwehr Waiblingen streute Betriebsmittel ab.