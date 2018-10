Waiblingen:

Infolge Unaufmerksamkeit ist am Montagvormittag (22.10.) auf der B14 ein 82 Jahre alter Audi-Lenker auf einen Skoda einer 39-Jährigen aufgefahren. Beide fuhren um 08:30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Teiler und Fellbach in Richtung Stuttgart. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 13.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.