Waiblingen Aus dem goldenden Herbst in einen grauen November

Stuttgart.

Die Sonne lässt sich in der kommenden Woche im Südwesten nur selten blicken. Das sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Die Woche beginnt mit einem wolkenverhangenen Himmel am Montag, bei dem es zu leichtem Schneefall kommen könne, unterhalb von 400 Metern zu Regen. "Das Bergland könnte leicht angezuckert werden, sonst bleibt der Schnee aber nicht liegen", sagte die Sprecherin. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen -2 Grad im Bergland und 6 Grad in der Kurpfalz.