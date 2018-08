Waiblingen.

Der Mazda eines 56-Jährigen wurde am Sonntag zwischen 4:00 Uhr und 10:30 von unbekannten Tätern auf einem Parkplatz in der Schubartstraße mit Fäkalien und Eiern beschmiert. An dem Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Waiblingen unter 07151 950-422 zu melden.