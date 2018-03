Waiblingen B 14: Vier Autos krachen ineinander

Eine 30-jährige Opel-Fahrerin wollte auf die B 14 in Richtung Stuttgart auffahren. Weil der Durchgangsverkehr sehr gedrängt war, konnte sie nicht in einem Zug auf die Bundesstraße einbiegen und musste auf dem Beschleunigungsstreifen hinter einem Sattelzug zunächst anhalten. Als sie eine Lücke erkannte, bog sie nach links auf die Bundesstraße ein. Hierbei kam sie mit ihrer Fahrzeugfront zu weit links und streifte auf dem linken Fahrstreifen einen vorbeifahrenden Fiat.

Die 46-jährige Autofahrerin wurde nach links abgewiesen sodass letztlich beide Unfallfahrzeuge nach links in die Leitplanken krachten. Das Auto der 30-Jährigen kam auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unfallbeschädigt zum Stehen. Während ein nachfolgender Autofahrer dem Hindernis auf der Straße noch rechtzeitig ausweichen konnte, erkannte wohl eine nachfolgende 27-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die Gefahrenlage zu spät und krachte auf das Heck des Opels. Einem weiteren nachfolgenden Mercedes-Fahrer widerfuhr das Gleiche. Er konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte auf den Smart.

Bei dem Unfall wurde sowohl der Mercedes-Fahrer als auch die 27-Jährige Smart-Lenkerin zumindest vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei der unfallbeteiligten Autos, an denen Sachschäden in Höhe von ca. 25 000 Euro zu verzeichnen sind, wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr großteils einspurgig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Trotzdem staute sich der Verkehr bis Leutenbach zurück. Der Stau konnte erst wieder abfließen, nachdem die Unfallstelle gegen 8.30 Uhr geräumt war.