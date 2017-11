Waiblingen B 29 zwischen Beinstein und Beutelsbach teilweise gesperrt

Nach den Vorarbeiten zwischen Beinstein und Geradstetten im September lässt das Landratsamt nun auf dem ersten Kilometer zwischen den Anschlussstellen Beinstein/Endersbach und Endersbach/Beutelsbach in beiden Fahrtrichtungen die Schutzplanken auf dem Mittelstreifen umrüsten. Dadurch muss zwischen 15. November und 20. Dezember mit Einschränkungen gerechnet werden.

Insgesamt werden in einem ersten Schritt die Schutzplanken auf vier Kilometern der B29 umgerüstet – die weiteren drei Kilometer von Endersbach bis Grunbach stehen im Frühjahr an. Die Maßnahme kostet insgesamt rund 2,3 Millionen Euro.

Chronologie der Bauarbeiten auf dem ersten Abschnitt:

Von Mittwoch, 15. November, bis Freitag, 17. November , stellt das beauftragte Unternehmen die Baustellenbeschilderung auf und bringt die notwendigen Markierungen an. Dies geschieht mit einer beweglichen Baustelle und der temporären Sperrung einer Fahrspur – abwechselnd in je einer Fahrtrichtung.

Ab Samstag, 18. November , werden auf der gesamten abgesperrten Strecke die Schutzplanken im Mittelstreifen abgebaut. Hierzu wird auf rund einem Kilometer die jeweils linke Fahrspur in Fahrtrichtung Schorndorf sowie in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Von der Baumaßnahme ist direkt die Anschlussstelle Beinstein/Endersbach betroffen. Sobald die Schutzplanken entfernt sind, gilt in diesem Abschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h – bis zum Wiedereinbau der Schutzplanken kurz vor Weihnachten.

Ab Montag, 20. November , wird dann unter anderem auf dem Mittelstreifen ein Fundament aus Stahlbeton hergestellt. Darauf wird dann das Fahrzeug-Rückhaltesystem aus Stahl angebracht.

Vom 20. November bis 20. Dezember ist mit ständigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da innerhalb der Eingriffszeiten in beide Fahrtrichtungen die linke Spur gesperrt wird. Die Fahrbahnsperrung wird täglich auf- und abgebaut. Außerhalb der Arbeitszeiten stehen dem Verkehr wieder zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h bleibt aufgrund der fehlenden Schutzplanken im Mittelstreifen zur Verkehrssicherheit bestehen. Zudem gilt ein Überholverbot für Lkw.



Hier die Arbeitszeiten für die Baustelle von 20. November bis 20. Dezember: Das Landratsamt hat die Hauptverkehrszeiten (am frühen Morgen Richtung Stuttgart und am späten Nachmittag Richtung Aalen) bewusst ausgenommen:

Fahrtrichtung Stuttgart: Montag bis Donnerstag von 9 bis 20 Uhr, Freitag von 9 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 7 bis 20 Uhr.

Fahrtrichtung Aalen: Montag bis Donnerstag von 7 bis 15 Uhr, Freitag von 7 bis 13:30 Uhr, Samstag und Sonntag von 7 bis 20 Uhr.

Das Bauende des ersten Abschnittes ist für den 20. Dezember geplant. Der Weiterbau bis Grunbach findet statt, sobald die Frostperiode im Frühjahr 2018 beendet ist.