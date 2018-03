Waiblingen B14: Vollsperrung seit Freitagmittag

Seit Freitag, 16. März, ab 12 Uhr, ist die B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart ab dem Bereich des Teilers B14/B29 vollständig gesperrt.

Umleitung: Der Verkehr wird über die alte Bundesstraße 14 (Landesstraße 1193) durch Fellbach (Stuttgarter Straße) über Bad Cannstatt (Nürnberger Straße/Waiblinger Straße) nach Stuttgart auf die B 14 geführt. Am Montag, 19. März, ab 5 Uhr kann der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wieder ungehindert rollen.

Ab circa 12.30 Uhr wird in Fahrtrichtung Stuttgart ab dem Teiler B 14/B29 bis zum Kappelbergtunnel die Fahrbahn auf gesamter Breite herausgefräst.

Am Samstag, 17. März, wird der Asphaltbelag in diesem Streckenabschnitt in Kompaktbauweise wieder eingebaut, informiert das Regierungspräsidium über den Einbau der Deck- und Binderschicht über die gesamte Breite der Fahrbahn. Am Sonntag, 18. März, erfolgen dann Markierungsarbeiten, Erneuerung der Tunnelschleifen und Restarbeiten. Die Fahrtrichtung Waiblingen ist in diesem Wochenende nicht betroffen. Hier könne der Verkehr ungehindert rollen.

Achtung: Der Rückweg von Stuttgart führt über die B14, der Wilhelmsplatz in Stuttgart Bad-Cannstatt ist von Freitag 17 Uhr bis Sonntag 20 Uhr in Fahrtrichtung Fellbach gesperrt.

Um 13.30 Uhr staute es sich bereits von der B29 ab Grunbach durch Fellbach bis nach Bad Cannstatt.