Waiblingen/Backnang Region hält Nordostring für nötig

In dieser Bewertung sind sich die Region als Befürworter des Nordostringes und die Bürgerinitiative Arge Nord-Ost als dessen Gegner einig. Arge-Sprecher Joseph Michl sieht die L 1115 eher als eine regionale Anbindung des Remstals und Rems-Murr-Kreises an die A 81 in Mundelsheim. Hinter dem Nordostring hingegen stecke die Idee einer großräumigen Ost-Weg-Verbindung über die B 10 aus dem Rheintal und die B 29 durchs Remstal bis zur A7 an der bayrischen Grenze. Dafür aber fehlt bisher noch ein Glied: eine Straße von Kornwestheim nach Waiblingen, der seit Jahrzehnten umstrittene Nordostring.



Beim Nordostring, so Michl, handele es sich „um ein ganz anderes Kaliber“ als die L 1115. Er sei kein Teil eines Rings um Stuttgart herum, wie vielfach behauptet werde. Er würde die Landeshauptstadt keineswegs vom Verkehr entlasten und sei auch nicht die propagierte regionale Verbindung der Räume Ludwigsburg/Kornwestheim und Waiblingen/Fellbach. – In Remseck wird derzeit über einen Bürgerentscheid für eine zweite Neckarbrücke diskutiert. Sie soll die bestehende Neckarbrücke entlasten, die heute ein Nadelöhr zwischen den beiden Räumen bildet.

Tagesordnungspunkt im Ausschuss aus Zeitmangel vertagt

Im Verkehrsausschuss der Regionalversammlung stand am Mittwoch der Punkt „Ausbau der L 1115 zwischen Backnang und Mundelsheim: Wirkungen auf den Nordostring“ auf der Tagesordnung – und wurde aus Zeitmangel vertagt. Das Ergebnis der Untersuchung zur volkswirtschaftlichen Bewertung der Neu- und Ausbauvorhaben an den Bundesfernstraßen in der Region liegt gleichwohl vor und ist eindeutig.