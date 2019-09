Waiblingen Bankmitarbeiter verhindern Enkeltrick-Betrug

Waiblingen.

Aufmerksame Bankmitarbeiter haben am Donnerstag zwei Senioren davor bewahrt, Opfer von Trickbetrügern zu werden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte in mindestens fünf Fällen bei älteren Menschen angerufen und sich als ihr Enkel ausgegeben. Die Anrufer gaben an, dass sie Geld für die Finanzierung einer Wohnung bräuchten und bereits beim Notar seien. Dadurch täuschten sie eine gewisse Dringlichkeit vor. In drei Fällen gingen die Angerufenen nicht auf die Forderung ein. In Zwei Fällen verhinderten zwei Bankmitarbeiter das Schlimmste, als sie bemerkten, dass die älteren Menschen eine größere Menge Geld von ihrem Konto abhoben.