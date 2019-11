Waiblingen Bauarbeiten auf dem Klinikareal schreiten voran

Schon von weitem sind die Baukrane, die Bagger und schweren Lastwagen zu sehen: In einem der größten Baugebiete in Waiblingen entstehen in mehreren Abschnitten insgesamt 222 Wohnungen und damit Platz für mehr als 400 Menschen sowie eine viergruppige Kindertagesstätte.

Im August hatte das Siedlungswerk mit dem Bau von 73 Wohnungen begonnen – nun steht auch die Stuttgarter GWG in den Startlöchern: „Wir erwarten die Baugenehmigung noch im November“, sagt Projektentwickler Harald Dirr beim Gang über das Gelände. 65 hochwertige Eigentumswohnungen und fünf Reihenhäuser sind auf den beiden Baufeldern der GWG geplant. Etwas weiter ist die Kreisbau: Für das Baufeld entlang der Winnender Straße haben Oberbürgermeister Andreas Hesky und Baubürgermeister Dieter Schienmann Landrat Dr. Richard Sigel und Kreisbau-Geschäftsführer Dirk Braune die Baugenehmigung bereits überreicht. Die vorbereitenden Bauarbeiten für das Grundstück haben dort inzwischen begonnen.

Wohnungen statt Büros des Landratsamts

Wie berichtet, hatten beim Architekten-Wettbewerb, den die Stadt zur Bebauung des Areals ausgelobt hatte, das Stuttgarter Siedlungswerk und die GWG-Gruppe das Rennen gemacht und dürfen damit je zwei der fünf Baufelder bebauen. Auf dem Baufeld 5 war ursprünglich ein Verwaltungsgebäude für das Kreissozialdezernat vorgesehen. Doch dann hatte Landrat Dr. Richard Sigel die Planungen nach seinem Amtsantritt gestoppt und neu geplant. Nun entstehen auf dem Klinikareal zusätzlich 46 Mietwohnungen, davon 40 geförderte, und eine viergruppige Kita - neben 38 Eigentumswohnungen sowie 102 Tiefgaragenstellplätze. Der Gesamtinvest der Kreisbaugruppe liegt bei rund 37 Millionen Euro.