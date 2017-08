Waiblingen Bei Rot in die Kreuzung gefahren

Versehentlich fuhr sie in den Kreuzungsbereich An der Talaue / Alte Bundesstraße ein, weil sie das Grünlicht an der dortigen Ampel verwechselt hatte. Dieses galt für die Geradeausspur und nicht für die Abbiegespur, auf welcher die 49-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot stand.

Im Einmündungsbereich kam es daher zum Zusammenstoß mit dem Pkw Citroen eines 77-Jährigen.