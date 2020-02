Waiblingen. Am Dienstag gegen 14.30 Uhr war ein 20 Jahre alter Mann mit einem Traktorgespann auf der L1142 von Hegnach in Fahrtrichtung Waiblingen unterwegs. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 49-jähriger Daimler-Fahrer fuhr in dieselbe Richtung hinter dem Traktorgespann und einem weiteren PKW. Der Daimler-Fahrer entschied sich zum Überholen der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs wollte der Traktor-Lenker von der L1142 nach links auf einen Feldweg einfahren. Dabei stieß der Daimler mit dem Traktor zusammen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.