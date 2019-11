Waiblingen-Beinstein 26-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Waiblingen-Beinstein.

Eine 26 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Brunnenweg schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau gegen 9 Uhr den abschüssigen Brunnenweg in Richtung Kleinheppacherstraße entlang gefahren. Auf der regennassen Fahrbahn rutschte ihr im Bereich einer scharfen Rechtskurve das Hinterrad weg und sie stürzte. Anschließend prallte sie mit einem entgegenkommenden Ford eines 72-Jährigen zusammen. Die Frau, die laut Polizeibericht ohne Helm unterwegs war, wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.