Waiblingen-Beinstein Baustart fürs Pflegeheim im Frühjahr 2020

Zu den Nutzern soll auch das Ehrenamtscafé gehören, das bisher im Keller unter dem Rathaus stattfand. „Im neuen Begegnungsraum hat man aber ganz andere Möglichkeiten, zu bewirten“, freut sich der Ortsvorsteher. So kann auch das Foyer des Pflegeheims mitgenutzt werden, und auch der Innenhof mit seiner Terrasse steht zur Verfügung. Vor allem im Sommer soll das Ganze ein lauschiger Platz werden, der viele Beinsteiner von außen in die Einrichtung zieht.

Ein überflüssiger Klotz?

Was jetzt so vielversprechend klingt, war zunächst auf den Widerstand einiger Bürger gestoßen. Zu hoch, zu groß, zu dicht am Kindergarten und überhaupt an der falschen Stelle: Zahlreich waren die Bedenken der Beinsteiner wegen des geplanten Pflegeheims im Ortskern. Immer wieder wurde die Planung verändert: Das ursprünglich viergeschossig geplante Gebäude entlang des Fußwegs wurde um eine Etage reduziert, war aus Sicht mancher Beinsteiner aber noch immer zu hoch.

Überhaupt war es für die Gegner der Bebauung der grünen Wiese hinter dem Lebensmittelmarkt ein viel zu großer und ziemlich überflüssiger Klotz, der auch noch den evangelischen Kindergarten verschatten wird. Doch erklärtes Ziel im Stadtentwicklungsplan war und ist es, in allen Ortschaften Pflegeeinrichtungen anbieten zu können. Mit dem Abschluss des Bebauungsverfahrens war man diesem Ziel einen weiteren Schritt nähergekommen.

Im Überschwemmungsgebiet

Ganz unproblematisch ist der Neubau mitten im Beinsteiner Ortskern aber nicht. Das Areal liegt mitten im Überschwemmungsgebiet, weshalb nur gebaut werden darf, weil es schon einen Bebauungsplan gab. Die Versiegelung des Bodens wird an anderer Stelle ausgeglichen: Am Sulzbach wird eine Flutmulde angelegt. Keinen Ausgleich gibt es für die Verschattung des Kindergartens Arche Noah infolge des Neubaus. Das Pflegeheim darf nicht so hoch gebaut werden, wie der Betreiber ursprünglich wollte, doch mehr Schatten für den Freibereich des Kindergartens wird es trotzdem geben – nach Einschätzung der Verwaltung aber nur am frühen Vormittag in den kalten Jahreszeiten.