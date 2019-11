Waiblingen-Beinstein Ein Ort kämpft um den Bankautomaten

Waiblingen-Beinstein. Wie in Schnait und Birkmannsweiler schließt die Volksbank auch in Beinstein ihre Filiale zum 14. Februar 2020. Ersatzlos – auch der Bankautomat entfällt. Mit Mühe und Not war vor zwei Jahren der Cap-Markt als Nachfolge von Lebensmittel Hezel in der Rathausstraße etabliert worden – und jetzt? Die Schließung der benachbarten Volksbank mitsamt ihrem Automaten könnte „der Anfang vom Ende der Ortsmitte sein“, befürchtet das Beinsteiner Urgestein Frieder Kuhnle. Geschäftsleute und Ortschaftsräte rufen auf, sich bei einer Unterschriftenaktion des Bundes der Selbstständigen zu beteiligen. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass am Samstag bei der Beinsteiner Vorweihnacht der halbe Ort auf den Beinen ist. Die Listen liegen von Samstag bis Weihnachten bereit.