Waiblingen/Berlin Neustädter Bahnhof für 340 000 Euro versteigert

Schon vor dem Aufruf am Freitagnachmittag war klar, dass das denkmalgeschützte Gebäude größeres Interesse auf sich gezogen hat als viele andere Objekte. Üblicherweise können Bieter, die nicht in Berlin anwesend sein können, einen Mitarbeiter des Auktionshauses vor Ort die Hand heben lassen. Aber auch diese Möglichkeit war beim Neustädter Bahnhof an ihre Grenzen geraten. „Die Telefonleitungen sind belegt, es konnten gar nicht alle zum Zuge kommen“, gab Auktionator Matthias Knake bekannt, bevor er den Bahnhof vorstellte.

Preis schoss binnen Sekunden in die Höhe

Danach hatte Knake sichtlich Spaß zu sehen, wie es in 10 000-Euro-Schritten schnell vorwärtsging. Achtzig-, neunzig-, hunderttausend, hundertzehn, hundertzwanzig – binnen Sekunden schoss der Preis in die Höhe. Auch als er die Steigerungsraten auf 5000 Euro heruntersetzte – das höchste Gebot lag inzwischen bei 220 000 Euro – ging es weiter nach oben. „Dafür kriegt man in Stuttgart langsam eine Zweizimmerwohnung“, warf Knake ein, als 325 000 Euro aufgerufen waren. Dann bot noch einer per Telefon 340 000 Euro – mehr wollte niemand zahlen. „Zum Dritten“, beendete Knake mit einem Lächeln diese Versteigerung.

Der Käufer muss mit vielen Sanierungsarbeiten rechnen

Auf den Käufer kommen jetzt noch 7,14 Prozent Courtage, fünf Prozent Grunderwerbssteuer sowie die Notarkosten zu. Dafür erhält er ein Objekt, in dem er sich voll verwirklichen kann – und dies wohl auch muss. „Keine Heizung, Holzfenster mit Einfachverglasung, Feuchtigkeitsschäden, Müllablagerungen im Gebäude, insgesamt stark sanierungsbedürftiger Zustand“, heißt es im Exposé. Auch an das öffentliche Trink- und Abwassernetz muss sich der neue Eigentümer anschließen lassen. Auch einen kleinen Raum für die Technik muss er an die Deutsche Bahn als bisherigen Eigentümer weiterhin vermieten. Für den Abriss des angrenzenden Kiosk ist noch die Bahn verantwortlich – dieser gefährde aufgrund der Nähe zum Oberleitungsmast die dauerhafte Betriebssicherheit der Bahnstrecke, heißt es im Exposé. Trotz dieser dramatisch klingenden Lage ist noch offen, wann der Abriss beginnt – 18 Monate wird er dann voraussichtlich dauern.

Neustädter Bahnhof war mit Abstand der teuerste

Der Bahnhof Waiblingen-Neustadt war unter den sieben Bahnhöfen, die am Freitag von der Karhausen AG versteigert worden waren, mit Abstand der teuerste. Unter den insgesamt 70 Objekten, die unter den Hammer kamen, waren auch stillgelegte Strecken, aber auch Einfamilienhäuser und Wohnblocks.