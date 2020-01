Waiblingen Bernd Bachofers Asia-Leidenschaften

Seine Versuche, Weißkohl auf ihre Art zu fermentieren, sind allerdings gescheitert. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit ist sein in Töpfen eingelagerter Weißkohl leider verschimmelt. Was ihn an Asien begeistert, ist die völlig andere Einstellung zum Essen. Es sei ein Lebensgefühl – und es werde beim Genießen nicht auf den Geldbeutel geschielt. Bachofer setzte nicht nur Akzente, was die asiatischen Einflüsse angeht. Auch mit dem „Front Cooking“, einer offenen, gegenüber dem Gastraum transparenten Küche, war er 2003 ein Trendsetter, als er sein Lokal in Waiblingen, unweit seiner Heimat Rommelshausen, eröffnete. Zunächst von den Kollegen belächelt, genoss es Bachofer, mit seinen Gästen im direkten Kontakt zu sein und nicht irgendwo im Versteckten zu schuften. Die Leute sollten ruhig sehen, wie die sechs Köche werkeln und die Essen zubereiten. Das Signal hieß auch: Ich habe nichts zu verbergen.

„Gastronomie als analoges Lagerfeuer“ beschreibt er das Gesamtkunstwerk, das er seinen Gästen bieten will. Ein Abend bei Bachofer müsse mehr als Essen und Trinken sein. Er erinnert sich noch mit Schaudern an die Zeiten, als es in Feinschmeckerlokalen steif zuging und der Lehrling kein Wort mit den Gästen sprechen, sondern nur stumm die Teller abtragen durfte.

Die hohe Kunst bei Sushi ist der warme Reis

In Gourmetlokalen geht es heute lockerer zu. Die Gäste seien geübter, aber auch kritischer geworden. Die Aufgabe der Köche sieht Bachofer auch darin, die Dinge zu verändern. Noch in der 1980er Jahren wäre es völlig unmöglich gewesen, Fisch mit Nudeln oder gar Fisch mit Fleisch zu kombinieren. Auf seiner aktuellen Speisekarte findet sich ein karamellisiertes Milchferkel mit Unagi Dim Sum, also mit einem Aal, vereint. Die Speisekarte wird regelmäßig erneuert. Nur auf eins ist Verlass. Die grüne Currysuppe, die Bachofer einst an einem asiatischen Markt probierte und die seinen Einstieg in die asiatische Küche bedeutete, die er seine „Asia-Obsession“ nennt. Und Sushi ist Bachofers Passion. Die Zutaten seien heute viel einfacher zu bekommen als früher. 48 Stunden nach dem Fang ist der Fisch auf seinem Sushi. Die hohe Kunst bei Sushi aber sei der warme Reis. Er müsse gleichzeitig locker sein und doch klebrig, um das Kunstwerk zusammenzuhalten. Bachofer gelingt’s. Wer den Sushi mit der Hand isst, erweist sich als Profi.

Dass so mancher Gast Bachofers Kreationen fotografiert und auf Instagram stellt, nimmt der Küchenchef mit Schulterzucken hin. Er habe schließlich keine Möglichkeit, den Leuten ihre Handys abzunehmen. Auch er fotografiere gelegentlich ein Gericht – fürs eigene Archiv. Der Geschmack, betont er, dürfe niemals der reinen Show, dem puren Aussehen untergeordnet werden.

Bachofer: In der Gastronomie wird zu schlecht bezahlt

Vor einem dreiviertel Jahr hat Bachofer sein Boutiquehotel eröffnet. Die Vorlaufzeit betrug geschlagene sieben Jahre – und Bachofer kann nicht nur eine Anekdote erzählen, welche bürokratischen Hürden zu überwinden waren. Umso mehr freut es ihn, dass nun nach recht kurzer Zeit bereits die Auslastung stimmt und er seinen Gästen im Restaurant inzwischen auch ein Bett bieten kann.

Ein Dauerbrenner in der Gastronomie ist der Fachkräftemangel. Gute Leute, sagt Bachofer, könnten sich ihre Jobs aussuchen. „Sie haben die Qual der Wahl.“ Aus seiner Sicht werde aber in der Gastronomie noch immer zu schlecht bezahlt. Eine Kehrseite, dass wir Deutschen selbst beim „Fine Dining“ gern aufs Geld gucken. Umso mehr freut sich Bachofer, dass er in seiner Küche wieder drei Lehrlinge ausbilden kann. „Die machen sicher Karriere!“ zeigt er sich überzeugt, die richtigen Leute mit Spaß am Kochen gefunden zu haben. Und wie er den Gästen Speisen „von ausgesuchter Qualität, unverkennbarer Finesse und ausgeprägten Aromen“ auf die Tische zaubern, wie der Michelin die Kriterien beschreibt, um einen Stern zu verdienen.