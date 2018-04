Waiblingen (ngr).

Lebensgefährliche Kopfverletzungen hat eine 30-Jährige am Samstag bei einem Sturz aus einem Planwagen erlitten, in dem ein Junggesellinnen-Abschied gefeiert wurde. Mehrere Damen hatten laut Polizei einen Ausflug mit dem Planwagen gemacht, der von einem Traktor gezogen wurde. Der Traktor musste an der Ampel Talaue/Winnender Straße bei Rotlicht anhalten. Als er wieder anfuhr, gab es einen kleinen Ruck, wodurch eine 30-jährige alkoholisierte Teilnehmerin, die hinten im Planwagen stand das Gleichgewicht verlor und über die Brüstung und die Ausstiegsstufen hinunter auf die Straße fiel. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Um sie ins Krankenhaus zu bringen, flog ein Rettungshubschrauber an. Der Planwagen hat innen rechts und links eigentlich je vier Sitzplätze. Wie viele Feiernde sich im Planwagen aufhielten und ob die Gestürzte als einzige stand und nicht saß, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.