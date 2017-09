Waiblingen Betrunkene flüchten nach Unfällen

Noch ein Betrunkener ist nach einem Unfall in Waiblingen geflüchtet. Am Freitag (22.9.) gegen 19:30 Uhr überholte ein Autofahrer in der Straße "In der Talaue" ein Fahrzeug. Doch es gab Gegenverkehr, woraufhin der Überholer nach rechts fuhr. Sein Wagen stieß mit dem neben ihm in gleicher Richtung Fahrenden zusammen. Beide Verkehrsteilnehmer hielten kurze Zeit später an. Während sie sich unterhielten, stellte der Geschädigte Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Dieser stieg unvermittelt wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Er konnte an seiner Halteranschrift bislang noch nicht angetroffen werden. Da das Kennzeichen des Unfallverursachers aber bekannt ist, wird er sich den Folgen der Unfallflucht aber nicht entziehen können, so die Polizei.