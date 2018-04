Waiblingen Bewusstlos bei Tempo 100

Eine 53-jährige Autofahrerin geriet am Abend des 11. März in Waiblingen so heftig in Unterzucker, dass sie das Bewusstsein verlor. Die Frau und alle anderen Verkehrsteilnehmer in ihrer Nähe hatten Glück: Ihr Wagen stand an einer roten Ampel. Eine Zeugin erfasste den Ernst der Lage und rief den Rettungsdienst.

Einen Monat davor, am 11. Februar, starb in Waiblingen eine 62-jährige Autofahrerin. Sie hatte wegen gesundheitlicher Probleme auf der B 14 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto stieß gegen mehrere Hindernisse und durchbrach eine Schutzplanke. Nicht der Unfall führte zum Tod der Frau, sondern ein medizinischer Notfall.

Fahrerlaubnisbehörde wägt Einzelfälle ab

Unfälle dieser Art werden sich wohl nie ganz verhindern lassen. Die Fahrerlaubnisbehörde am Landratsamt überprüft in jedem Einzelfall in aufwendigen Verfahren, ob eine gesundheitliche Einschränkung Einfluss auf die Fahreignung hat. Bei Diabetes kommt es beispielsweise laut einer Sprecherin des Landratsamts darauf an, ob es sich um Typ I oder Typ II der Krankheit handelt.

Wie hoch das Risiko einer Unterzuckerung ist, hängt von einer Vielzahl von Parametern ab. Die Fahrerlaubnisbehörde erhebt, wie oft ein Patient im Verlauf eines Jahres wegen Unterzuckerung fremder Hilfe bedurfte. Ein viel zu niedriger Blutzuckerspiegel führt zu getrübtem Bewusstsein bis hin zum Koma.

„Fast alle Diabetespatienten können am Straßenverkehr teilnehmen“

Gut geschulte Diabetes-Patienten erkennen eine Unterzuckerung rechtzeitig und steuern gegen – oder sie gehen sorglos mit dem Risiko um. Es kommt drauf an, weshalb die Behörde individuelle Entscheidungen trifft.

„Fast alle Diabetespatienten können am Straßenverkehr teilnehmen, sowohl im Privat-Pkw als auch beruflich als Busfahrer, im Lastwagen oder Taxi“: Diese „zentrale Aussage“ zitiert die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) aus der neuen europäischen Leitlinie „Diabetes und Straßenverkehr“. Damit haben nun mehr als sechs Millionen Patienten in Deutschland, Ärzte, Verkehrsmediziner, Diabetesberater, Psychologen, Behörden und Versicherungsfachleute ein Papier mit klaren Handlungsempfehlungen an der Hand. Alle Beteiligten bewegten sich bisher in einer „haftungsrechtlichen“ Grauzone, hieß es bei einer Pressekonferenz der DDG in Berlin.

Schwere Unterzuckerung kann zum Führerscheinentzug führen

Die Leitlinie verschaffe nun Klarheit. Demnach gilt eine unbehandelte Schlaf-Apnoe als anerkannter Grund, die Fahreignung zu verlieren. Bei diesem Krankheitsbild treten in der Nacht Atemaussetzer auf. Gefährliche Symptome sind Momente des Sekundenschlafs am Tag.

Wiederholte schwere Unterzuckerungen können ebenfalls zum Verlust des Führerscheins führen. „Bei zwei schweren Unterzuckerungen im Wachzustand innerhalb eines Jahres darf man zunächst nicht mehr Auto fahren“, wird Prof. Dr. Reinhard Holl in einer Pressemitteilung der DDG zitiert. Der Epidemiologe war Mitautor der neuen Leitlinie. Laut dem Professor ist ein hoher Langzeitblutzuckerwert „an sich kein Grund für ein Fahrverbot, eine Insulintherapie auch nicht“. Generell sei „die Unfallhäufigkeit bei Menschen mit Diabetes nur unwesentlich erhöht“.

Möglich ist, dem Fahrer Auflagen zu erteilen

Muss ein Diabetes-Patient seinen Führerschein abgeben, ist noch nicht alles verloren. In der Leitlinie ist aufgelistet, womit der Diabetiker das Vertrauen der Behörde und letztlich seinen Führerschein wieder erlangen kann. Eine Medikamenten-Umstellung nennt die DDG als Beispiel, ferner kontinuierliche Glukosemessung mit akustischer Warnfunktion oder Wahrnehmungsschulungen.

Nicht der behandelnde, sondern ein fremder Arzt mit verkehrsmedizinischer Zusatzqualifikation beurteilt, ob ein Autofahrer trotz gesundheitlicher Einschränkungen ein Fahrzeug lenken darf. Zwischen „Ja“ und „Nein“ liegt eine große Bandbreite. Ein Gutachten kann nahelegen, dass die Eignung für einige Fahrerlaubnisklassen einzuschränken sei. Oder der Fahrer erhält die Auflage, dass er nur bei Tag oder nur in einem bestimmten Umkreis am Straßenverkehr teilnehmen darf. Solche Auflagen werden im Führerschein eingetragen – das Krankheitsbild selbst aber nicht.