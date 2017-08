Waiblingen Tausende Besucher beim Trecker-Treck

Damit sich an dem Gespann „Männer und Motoren“ nichts ändert, leisten einige Papas beherzt Aufbauarbeit, nehmen den Sohn an der Hand oder auf den Schultern mit ins Getümmel und gehen Staunen. „Da gibt es natürlich kein Halten mehr“, sagt der Vater von Benjamin. Ein Blick auf den Dreijährigen und es ist klar, warum der Vater sagt: „Wir sind zwar eine Weile hergefahren, aber es hat sich gelohnt.“ Der Bub ist im „typischen Traktoralter“ und kann die Augen nicht mehr loslösen von den für ihn riesenhaften Reifen.

„Full Pull“ – die Höchstwertung

Sie kommen angefahren, um einen vier bis fünf Tonnen schweren Bremswagen über einen Acker zu ziehen. Manche schaffen nicht mal die Hälfte der 75 Meter langen Bahn, andere fahren ohne Unterbrechung durch und landen einen „Full Pull“ – die Höchstwertung. Rund um das Feld macht sich Stimmung breit, wenn ein Traktor nicht mehr weiter kann, weil die Räder durchdrehen oder sich die Vorderräder aufstellen, wenn zu viel Zugkraft auf die Hinterachse drückt.

Sehr schnell sehr technisch

Bei jedem Manöver sind Kräfte im Spiel und es werden Gewichte ausbalanciert, da wird es sehr schnell sehr technisch rund um die Kraftpakete und Motorenkolosse. Moderator Benjamin Karpf gibt die gefahrenen Meter durch. Zum ersten Mal ist ein „ Messgerät der neuesten technischen Generation“ im Einsatz, das laut dem Vermessungsingenieur auf den Millimeter genau misst.

„Jeder will austesten, wie viel sein Schlepper ziehen kann“

„Männer und Motoren“ – mancher denkt da zuerst an Geschwindigkeit. Doch das Kräftemessen hier bezieht den Reiz aus dem genauen Gegenteil von Gasgeben und Losheizen: Das Bremsen, ausgelöst durch einen viereinhalb Tonnen schweren Bremswagen, ist das eigentliche Ereignis, das die Fahrer mit verschiedenen Techniken und Herangehensweisen umgehen oder möglichst lange herauszögern wollen. „Jeder will austesten, wie viel sein Schlepper ziehen kann und was man als Fahrer machen muss“, erklärt Martin Stetter vom Trecker-Team.

Viel Fingerspitzengefühl

Das Kräftegefüge kann gelenkt und ausgeglichen werden durch den passenden Luftdruck der Reifen und indem der richtige Gang eingelegt wird. Viel Fingerspitzengefühl beim Bedienen der Mega-Maschine, dann kann sogar der „Full Pull“ gelingen.

Traktoren werden vor dem Start gewogen

„Papa, ich habe so eine große Walze noch nie gesehen“, ruft ein Junge, dreht sich um zum Vater, der dieselben Bauklötze staunt wie er. Jeder Traktor wird vor dem Start gewogen. „Ab und zu werden auch Stichproben nach einem Zug gemacht“, erklärt Walter Motzer vom Trecker-Team, der die Bodenwaage begutachtet und das Ein- und Abfahren der Traktoren bewacht. „Der Schwerste heute hatte bis jetzt 13 Tonnen“, erklärt er. Er startet damit in der höchsten der neun Gewichtsklassen, die nacheinander auf zwei Bahnen parallel an den Start gehen.

Mit Standardmaschinen, mit denen man etwas Holz aus dem Stückle holt, haben nur die Exemplare der geringsten Gewichtsklasse eins bis 1500 Kilogramm zu tun. „Ab Klasse zwei sind alle im Ackereinsatz, Weinbau oder im Forst im Einsatz“, sagt Martin Müller, der Erste Vorsitzende des Trecker-Teams Bittenfeld.

Event ist kaum zu überhören

Das Ziehen der Traktoren zieht: Die Zufahrtsstraße zum Böllenbodenhof ist schon vor dem Mittag Staugebiet. Ein Auto reiht sich ans andere, die Wiesen sind zugeparkt, laufend und auf Fahrrädern bewegt sich ein Menschenstrom in Richtung des Großevents, das schon aus gut 250 Meter Entfernung kaum zu überhören ist: Bei mehr als 150 Schleppern ein unentwegtes Dröhnen.

Neuer Zuschauerrekord

Gastgeber des Masse-Bewegens ist der Trecker-Treff Bittenfeld, dessen 100 Mitglieder ebenfalls Grund zum Staunen haben: „Wir dachten schon letztes Jahr, dass die Zuschauerzahl nicht mehr zu steigern ist“, sagt am Eingang Schriftführer Andreas Müller. Doch die 5000-Besucher-Grenze und damit der bisherige Rekord wurde gebrochen.

Sie erleben lustige und actionreife Szenen, wenn eine Zugmaschine die Vorderräder aufstellt, diese in der Luft weiterdrehen und der Fahrer die letzten Zentimeter auf den Hinterrädern weiterrutscht. „Nicht ganz nach Wunsch“ lief es für den 21-jährigen Ken Knecht aus Waldorfhäslach. „Die Ballastierung hat nicht gestimmt, ich hätte in einer größeren Klasse starten sollen“, hat er gelernt.

„Es ist eine Riesengaudi“

Sein MF 3625 habe zu wenig Gewicht auf die Hinterachse und die antreibenden Räder gebracht, dadurch seien die Reifen zu schnell durchgedreht. Der Traktor sei bei der Straßenbaufirma seines Vaters im Einsatz, um Baustellen nach Fertigstellung abzuräumen und Grünflächen zu begrünen – hier könne er mal andere Seiten rauslassen. „Es ist eine Riesengaudi und es hilft mir, meinen Traktor besser kennenzulernen.“