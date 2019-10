Waiblingen-Bittenfeld Bewaffneter Raubüberfall auf Netto-Filiale

Waiblingen-Bittenfeld.

Zwei Männer haben am Donnerstagabend (10.10.) die Netto-Filiale in der Hochberger Straße in Bittenfeld überfallen. Die Täter hatten gegen 21.30 Uhr den Supermarkt betreten. Sie bedrohten die Verkäuferinnen mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Letztendlich erbeuteten sie mehrere Hundert Euro. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Haldenweg. Ob es sich um eine "echte Waffe" gehandelt hat, ist noch unklar.

Die beiden Täter sind laut Polizeibericht männlich, haben ein "südländisches Erscheinungsbild" und sind zwischen 20 und 25 Jahre alt. Beide sind zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß und haben eine normale Statur. Ein Täter trug ein schwarzes Basecap mit rotem Schild und eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen. Der zweite Täter trug ein schwarzes Basecap, eine grau/schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen. Bei der Fahndung waren mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.