Waiblingen-Bittenfeld Corona-Fall im Pflegeheim Haus Elim

Er habe am vergangenen Sonntag von dem Fall in der Waiblinger Einrichtung erfahren, so Sigel. Danach habe er sich darum gekümmert, dass das Pflegeheim Atemschutzmasken aus dem Bestand des Landkreises erhält – „damit sie handlungsfähig sind“, wie der Landrat sagte. Etwa 40 Masken seien noch am Sonntag übergeben worden. Dafür habe das Haus Elim im Gegenzug dem Roten Kreuz Schutzanzüge überlassen.

Landrat Sigel: Aktuell keine Mitarbeiter in Quarantäne

Nach Sigels Kenntnisstand ist es der erste Corona-Fall in einem Heim des Vereins Haus Elim Sozialwerk der Volksmission, der in Leutenbach sitzt. Soweit der Landrat informiert ist, sind aktuell auch keine Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung in Quarantäne. Dazu laufe aber noch die Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und Haus Elim.