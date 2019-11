Waiblingen-Bittenfeld Einbruchserie geht weiter: Polizei sucht Zeugen

Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar. Ebenfalls eingebrochen wurde am Freitag in der Zeit zwischen 6.10 Uhr und 12.25 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße. Auch hier durchsuchten die Einbrecher alle Räumlichkeiten nach Diebesgut, wobei ebenfalls unklar ist, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden in beiden Fällen an den Polizeiposten Waiblingen-Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 erbeten. Bereits am 20., 21. und 25.11. hatte es in Waiblingen-Bittenfeld mehrere Wohnungseinbrüche gegeben.

Die wichtigsten Tipps der Polizei, um sich vor Einbrüchen zu schützen: