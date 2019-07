Waiblingen-Bittenfeld Ganz Bittenfeld feiert das Most-und Rettichfest

Neben dem Leichtathletik-Turnier ist Kraisel auch für die Organisation des jährlich stattfindenden Steinstoßens verantwortlich. „Das Steinstoßen ist sozusagen das Highlight des Festes. Es geht darum, einen Stein so weit wie möglich zu stoßen. Teilnehmen darf jeder der Besucher. Die Teilnehmer werden dann in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt, später wird aus jeder Gruppe ein Sieger auserkoren und noch ein Gesamtsieger. Eine Besonderheit ist bei uns, dass jeder Teilnehmer drei Stöße mit rechts und drei Stöße mit links machen muss, das ist bei diesem Sport eigentlich nicht die Regel“, erläutert er.

Aber auch die Besucher, die sich nicht sportlich betätigen möchten, kommen auf dem Bittenfelder Most- und Rettichfest auf ihre Kosten. So trat am Freitagabend beispielsweise die Band „Rock‘ n‘ Roldies“ auf, die laut Pressereferentin Vilma Esch eher etwas für das ältere Publikum war. Das jüngere Publikum wurde hingegen Samstagabend mit dem Auftritt der Band „Die Wilden 4“ bedient. „Gestern war bis nach drei Uhr nachts Halligalli. Jung und Alt treffen sich dann in unserer Bar Zur Hölle oder sitzen einfach nur draußen und genießen die Gesellschaft. Wir hatten ja auch großes Glück mit dem Wetter, das sah auch schon mal anders aus. Einmal wollte es einfach nicht mehr aufhören zu regnen, da haben wir sogar Verlust gemacht“, erinnerte sich Vilma Esch.

Nie am selben Wochenende wie das Altstadtfest

Dass sich das Bittenfelder Most - und Rettichfest jedes Jahr so großer Beliebtheit erfreut und zahlreiche Besucher anlockt, liegt nach Angaben von Pressereferentin Vilma Esch auch daran, dass es nie am selben Wochenende wie das Waiblinger Altstadtfest oder das Fleckenfest in Schwaikheim stattfindet. „Würden zwei Feste auf dasselbe Wochenende fallen, hätte mit Sicherheit niemand Spaß. Die Menschen sollen sich nicht entscheiden müssen, sondern die Möglichkeit haben, alle der drei Feste zu besuchen.“