Waiblingen-Bittenfeld Es geht voran im Baugebiet Berg-Bürg

Waiblingen-Bittenfeld. Baukräne dominieren das Gelände im Osten von Bittenfeld. Im Baugebiet Berg-Bürg geht es voran: Drei Häuser in dem klimaneutralen Gebiet haben Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach. 38 Bauanträge wurden genehmigt, an rund zehn Rohbauten wird momentan gebaut. In Berg-Bürg entstehen 130 Wohneinheiten für 300 Menschen. Manche feierten bereits Richtfest.