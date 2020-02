Waiblingen-Bittenfeld Restaurantbetreiber des VfL Waiblingen übernehmen Gastronomie des TV Bittenfeld

Mit dem Chef der geschlossenen Trattoria „Bellini“ in der Waiblinger Altstadt, Pietro Sapia, sind die „Casa Mia“- und „La Nonna“-Pächter übrigens trotz der Namensgleichheit weder verwandt noch verschwägert, haben jedoch Wuzeln in der gleichen Gegend Kalabriens. Zum Team in Bittenfeld gehören unter anderem der sizilianische Koch Salvatore Costantino und Alberto Viola, der den Titel eines „Vize-Weltmeisters im Pizzabacken“ trägt.

Grundsätzlich keine Animositäten zwischen den Vereinen

Die Besucher des „La Nonna“ in Waiblingen müssen keine Änderungen fürchten. Angelo und Teresa Sapia werden in beiden Restaurants präsent sein. Die erfahrene Mitarbeiterin Erika Presta ist weiter an Bord und auch in der Küche bleibt alles beim Alten: Dort kocht wie schon seit vier Jahren Angelo Sapias Schwiegermutter Maria, die für das Lokal quasi als Namenspatin steht – „la Nonna“ heißt auf Italienisch „die Oma“.

Dass die Pächter des VfL nun auch in Diensten des TV Bittenfeld stehen, sorgte für leises Murren bei manchen Mitgliedern, wie Achim Kraisel einräumt. Grundsätzlich gebe es aber keine Animositäten zwischen den Vereinen. Die Konkurrenz beschränke sich auf den Handball, sagt der Leichtathlet, der für den VfL als Gesamtverein durchaus Sympathien hegt. Aus Sicht des TVB soll das „Casa Mia“ – zu Deutsch: „mein Haus“ – mehr noch als zuletzt Mittelpunkt für das Vereinsleben sein.

Am Pizzaofen steht ein Vize-Weltmeister

Was natürlich nicht bedeutet, dass Nicht-TVBler nicht willkommen wären. Dass das Restaurant selbst ein Anziehungspunkt für Mitglieder und Nicht-Mitglieder bleibt, dafür wollen die Gastronomen mit einem Mix aus Standards und kalabresisch-regionalen Spezialitäten sorgen. Dabei wird Wert auf italienische Originalrezepte gelegt: Auf die Pizza kommt kein 08/15-Käse, sondern Mozzarella. In die Spaghetti Carbonara kommt keine Sahne – nur Käse, Speck und Ei. Und Risotto wird frisch zubereitet, das heißt, es dauert seine Zeit, mindestens 20 Minuten. Am Pizzaofen steht, wie gesagt, ein Vize-Weltmeister. Schon vor dem letzten Pächterwechsel 2013 hatte der Verein in die Modernisierung des Restaurants und besonders der Küche groß investiert, dafür die alte Kegelbahn geopfert. Achim Kraisel: „Sonst könnten wir keine Pächter finden.“