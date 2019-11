Waiblingen-Bittenfeld Trauer nach Tod von Ortsvorsteherin Anja Wenninger

Siegfried Bubeck ist seine Betroffenheit bei jedem Wort anzumerken. Bis zuletzt war nach ihrem schlimmen Reitunfall die Hoffnung groß, dass sich Anja Wenninger wieder erholen würde. Doch am vergangenen Samstag ist sie ihren schweren Kopfverletzungen erlegen, an diesem Freitag findet um 14 Uhr in der Ulrichskirche in Bittenfeld die Trauerfeier statt.

In Bittenfeld hinterlässt Anja Wenninger eine große Lücke. Seit Oktober 2015 war sie Ortsvorsteherin und hatte ihr Amt mit viel Wärme und großem Engagement ausgeübt: Die Tochter des verstorbenen Fellbacher Sozialbürgermeisters Raimund Ulrich, darin sind sich alle Sprecher einig, war eine Frau, auf die man zählen konnte und die die Menschen zusammenbrachte.

„Ihr plötzlicher Tod hat uns alle sehr getroffen“

Erst im Mai war die leidenschaftliche Reiterin und Hundebesitzerin von Schwaikheim nach Bittenfeld gezogen. „Sie hat sich auf Bittenfeld gefreut“, weiß Siegfried Bubeck. Als Ortsvorsteherin habe sie sich für Bittenfeld starkgemacht, die Vereine und den ganzen Ort nach vorn gebracht. Durch ihre verbindende Art habe sie die Zusammenarbeit der Menschen gefördert. Als konstruktiv, fröhlich und beliebt beschreibt auch der stellvertretende Ortsvorsteher David Krammer (BüBi) die Verstorbene. Bei jedem Vereinsfest habe sie geholfen und mitangepackt. Das unterstreicht auch BüBi-Rat Daniel Sdunek. Anja Wenninger sei auf alle Menschen zugegangen. Das nicht ganz einfache Amt des Ortsvorstehers habe sie hervorragend gemanagt und weit mehr geleistet als erwartet werden konnte. „Ihren Job hat sie als Passion aufgefasst“, sagt Daniel Sdunek. Als Mensch und als Ortsvorsteherin werde sie fehlen: „Für Bittenfeld ist ihr Tod ein riesiger Verlust.“