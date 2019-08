Waiblingen-Bittenfeld „Trecker-Treck“ begeistert Jung und Alt

Nicht weniger als 120 Besitzer von großen und kleinen Schleppern machten mit und die zahlreichen Besucher, samt Kind und Kegel, kamen voll auf ihre Kosten. „Wir wollen bewusst den „Trecker-Treck“ als Familienfest verstanden wissen. Jeder Besitzer eines Zugfahrzeugs soll daran ohne Anmeldung teilnehmen können“, so Bernd Brudermüller, einer der Organisatoren. Und in der Tat: der größte Teil der Fahrzeuge wird von Landwirten im bäuerlichen Betrieb wirklich genutzt.

Schon am Samstag war das Festzelt voll

Trotz regnerischen Wetters war schon am Samstag das Festzelt brechend voll. Dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, versteht sich für die Veranstalter und die etwa 200 ehrenamtlichen Helfer von selbst. Dass davon die Hälfte keine Vereinsmitglieder sind, sondern engagierte Bürger, unterstreicht einmal mehr den familiären Charakter des Festes. Das „Tauziehen“, bei dem es für die Mannschaften darum geht, die Last per Hand so weit als möglich zu ziehen, ist „eine Gaudi für alle“, fügt Bernd Brudermüller hinzu. Auch die Allerjüngsten dürfen sich mit ihren Tretschleppern am Ziehen kleiner Lasten versuchen. Der Heidenspaß, den sie dabei empfinden, steht ihnen ins Gesicht geschrieben.

Anhänger werden zu Zuschauertribünen

„Ernst“ wird es am Sonntag, wenn große und kleine Schlepper unterschiedlicher Pferdestärken antreten. Um die Chancengleichheit zu wahren, wird nach Gewichtsklassen gestartet. Dabei geht es darum, den „Bremswagen“, eine Eigenkonstruktion des Vereins, möglichst weit zu ziehen. Die dazu benötigte Zeit spielt ebenso wenig eine Rolle wie die PS-Zahl der Fahrzeuge. Eine Vorrichtung sorgt zudem dafür, dass es mit zunehmender Strecke schwerer wird, die Last zu ziehen. Da gilt es abzuwägen, ob man mit zusätzlichem Ballast am Schlepper die Zugkraft erhöht, auch wenn man dann in einer höheren Gewichtsklasse starten muss. Doch aller List zum Trotz ist für die meisten nach wenig mehr als 20 Meter Schluss. Da hilft auch ein letztes Aufbäumen der Vorderräder nicht weiter. Zentimetergenau wird die zurückgelegte Strecke gemessen. Die Zielmarke von 75 Metern, „Full Pull“ genannt, wird wohl von keinem erreicht. Den Besitzer eines Schleppers, Baujahr 1949, ficht das sicher nicht an. Mit gerade mal 14 PS kann er mit seinem Oldtimer ohnedies nicht auf einen der vorderen Plätze hoffen. „Dabei sein ist eben alles!“