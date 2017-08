Waiblingen-Bittenfeld Trecker-Treck: Bis zu 6000 Menschen erwartet

Welcher Schlepper zieht besser? Diese Frage stand am Anfang des Vereins. „Um das zu klären, wurde ein Güllefass mit Wasser gefüllt und mit dem Schlepper den Berg raufgefahren“, erzählt Kassier Andreas Müller (38). Der Wettbewerb muss Spaß gemacht haben, denn wenig später entstand daraus die Idee, einen Verein zu gründen: das Trecker-Team e. V., das jährlich im August auf dem Aussiedlerhof ein Wettziehen mit vielen Traktoren veranstaltet. Heute gehören rund 100 Mitglieder zum Verein, 15 von ihnen engagieren sich im Vereinsausschuss. Nicht alle Mitglieder stammen aus Bittenfeld und natürlich haben auch nicht alle einen eigenen Schlepper. „Aber alle sind Freunde, Bekannte und Helfer vom Fest“, sagt Andreas Müller.

Erwartet werden zwischen 120 und 150 Traktoren

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Der Acker, auf dem bis vor kurzem noch die Gerste stand, ist abgeerntet und mit zwei Fahrstreifen bereit für den Wettbewerb der Schwergewichte. Erwartet werden zwischen 120 und 150 Traktoren, die den eigens für den Wettbewerb konstruierten Anhänger mit Gewichten über den Acker ziehen. Nicht wer am schnellsten fährt, sondern am weitesten kommt, gewinnt. Denn meist hat sich der tonnenschwere Anhänger bereits tief in den Ackerboden eingegraben, bevor die Distanz von 75 Metern erreicht ist. „Wer die 75 Meter schafft, macht Full Pull“, erklärt Andreas Müller. Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr. Gefahren wird parallel auf zwei Spuren. Enden wird der Wettbewerb voraussichtlich gegen 18 Uhr.

Vereinskassier Andreas Müller. (Foto: Steinemann)

Einer kam mit dem Traktor aus Würzburg

Zum Megaevent werden nicht nur Traktoren aus Waiblingen und Umgebung erwartet. „Wir hatten schon Starter aus Ulm und Calw und einen, der mit dem Schlepper aus Würzburg kam“, erzählt Müller. Die Leidenschaft fürs Treckerfahren ist groß. So groß, dass sich schon manche Starter extra für den Trecker-Treck einen Schlepper gekauft hätten. Auch Frauen sind am Start. Viele Teilnehmer reisen bereits am Samstag an, stellen am Rande des Ackers ihr Zelt auf oder übernachten auf ihren Anhängern und im Wohnwagen.

Schließlich geht auch schon am Samstagabend die Post ab. Zwar ruhen dann noch die schweren Motoren, der gewichtige Anhänger wird aber trotzdem bewegt: Mannschaften mit jeweils 15 Männern (oder Frauen) versuchen mit vereinten Kräften, den Koloss an einem Tau von der Stelle zu ziehen. Beginn des großen Tauziehens ist um 19 Uhr. Im Anschluss öffnet um etwa 22 Uhr die Trecker-Bar für Menschen über 18 Jahren. Im großen Festzelt gibt es am Sonntag auch Mittagessen und ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Wobei, versichert Andreas Müller, das kulinarische Highlight des Wochenendes eindeutig Fleischbrot mit Zwiebeln und Peperoni sei. „Manche kommen überhaupt nur deswegen“, ist er überzeugt.

Nach dem Trecker-Treck ist vor dem Trecker-Treck

Eine Menge Vorbereitung ist nötig, damit das Fest mit bis zu 6000 Zuschauern und Teilnehmern ohne Probleme über die Bühne gehen kann. Eine Woche vor dem Termin wird das Zelt aufgebaut und die beiden Spuren auf dem Acker vorbereitet. Der Zuschauerbereich wird abgesichert. „Aus Sicherheitsgründen haben wir eine Begrenzung“, sagt Müller. Der Toilettenwagen wird angeliefert.

Das sind freilich nur die letzten Tätigkeiten vor dem großen Event. Denn eigentlich wird der Trecker-Treck das ganze Jahr über vorbereitet. Im Team haben alle ihre festen Aufgaben, man wird gebraucht. Nach dem Wochenende wird der Acker instand gesetzt und neu bepflanzt. Die Manöverkritik beginnt. Denn eins ist sicher: Nach dem Trecker-Treck ist vor dem Trecker-Treck.