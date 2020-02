Waiblingen Bittenfelderin beim perfekten Dinner

In der Backstube von Andreas John in Hohenacker hat Bettina Schramm bei entsprechender Nachfrage die Möglichkeit, sogar größere Mengen zu produzieren. Ein Bekannter gab ihr den Tipp, worauf sie einfach hinging und fragte. Fünf Minuten später war alles geklärt. „Gott hat’s gefügt“, ist sie überzeugt. Dort in der Bäckerei stehen die Kekse auch zum Verkauf. Mehrere andere Bäckereien seien ebenfalls interessiert. Im Angebot gibt’s fünf Sorten von „Salted Caramel Dark Chocolate Chip“ bis „Oatmeal Toffee Raisin“ mit Haferflocken und Rosinen. Denkbare Abnehmer seien auch Friseursalons, Hotels, Restaurants, Kantinen oder Firmen, die ihren Kunden und Geschäftspartnern kleine Geschenke machen wollen. Wenn der Plan aufgeht, möchte sie ihre mit eigenem Logo versehene Marke „Mrs Goodies“ zudem in die Supermärkte bringen. Das allerdings ist noch Zukunftsmusik, und vorläufig sagt die Gründerin ganz ehrlich: „Ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage sein wird.“ Aber schon jetzt sucht sie Leute, die auf 450-Euro-Basis mithelfen.

Unterstützung aus der Nachbarschaft

Nun also soll’s losgehen mit Auftritten in den sozialen Medien und – ohne Cookies – beim perfekten Dinner. Bewirtet hat sie ihre Gäste in ihrer Wohnung in Bittenfeld. Nachbarin Cornelia Schiede unterstützte sie: „Offiziell war sie die Küchenhilfe, in Wahrheit hat sie mir das Leben gerettet“, sagt die Gastgeberin, die den Abend als „chaotisch, aber lustig“ erlebt hat. Am Freitag, 6. März, wird die Folge um 19 Uhr ausgestrahlt.

Mit ihren Mann lebte Bettina Schramm in Freiberg am Neckar, nach seinem Tod suchte sie sich eine neue Wohnung. Von ihr und von der Ortschaft Bittenfeld war sie sofort begeistert. Die ländliche Umgebung, die Nähe zur Stadt, die herzlichen Leute. Das alles und ihr Back-Projekt hilft ihr, mit dem Schicksalsschlag umzugehen. „Ich liebe Bittenfeld“, sagt die Amerikanerin.