Waiblingen Blinkmuffel nerven sehr

Waiblingen. An bedenklich vielen Autos scheint der Blinker kaputt zu sein. Oder der Fahrer spart sich das Lichtzeichen aus Faulheit. „Es wird nicht mehr geblinkt“, monierte jüngst eine Leserin empört am Telefon. „Das ist in der Tat ein Thema“, bestätigt die Polizei. Speziell in Kreisverkehren halten es – gefühlt – 90 Prozent der Verkehrsteilnehmer nicht für nötig zu blinken.