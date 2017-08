Waiblingen.

Bei einem Auffahrunfall in Waiblingen ist ein Schaden in Höhe von 7000 Euro entstanden. Beim Anfahren an der Hallenbadkreuzung An der Talaue hatte eine 58-Jährige am Montagnachmittag (28.8.) gegen 17.45 Uhr ihren BMW versehentlich abgewürgt. Eine 40-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Honda auf. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.