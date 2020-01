Waiblingen Bosch Packaging heißt jetzt Syntegon

Man sei jetzt, so Stefan König, ein „komplett eigenständiges Unternehmen“ und damit „schneller und flexibler“ als noch zu Bosch-Zeiten. Man müsse keine Rücksicht mehr auf den Gesamtkonzern nehmen. Man sei bekannt als „Bauer von hervorragenden Maschinen“, doch die Zukunft liegt auch für Syntegon in der „Nachhaltigkeit“. Dieser Trend sei „richtig stark“, da müsse man „raufspringen“. Und das möglichst kundenfreundlich, was heißt: Bestehende Maschinen sollen umgerüstet werden können und anschließend genauso schnell und ohne höhere Kosten arbeiten.

„Wir erwarten hier Zuwachs“

Novartis, Pfizer, Novo – große Namen in der Pharmabranche – zählen beispielsweise zu den Kunden von Syntegon, im Lebensmittelverpackungsbereich sind es Ferrero, Mars oder Nestlé. Doch vor allem kleinere Kunden wie der Nudelhersteller Albgold seien es, die bereit sind, den Versuch zu starten: Nudeln in einer reinen Papierverpackung ohne Plastikguckfenster? Am Ende entscheidet der Verbraucher, ob die ökologisch bessere Verpackungsvariante zum Erfolg wird. Möglich sind absolut dichte Papierverpackungen oder auch Kunststofffolien, die eben nicht mehr aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt sind, schon längst. Und in diesem Jahr, so König, würden die ersten großen Maschinen, die Papier mit bioabbaubaren Beschichtungen herstellen, in Betrieb gehen. „Wir erwarten hier Zuwachs.“

Am Mittwoch um die Waiblinger Mittagszeit wurden alle über den gesamten Globus verstreuten 6100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter live zusammengeschaltet, um den neuen Namen zu feiern. Im Waiblinger Werk tauchten da noch altgeliebte Bosch-Pullover neben schon zukunftsträchtigen Syntegon-Polos auf. Bei Stefan König, Uwe Harbauer und Clemens Berger, den drei Geschäftsführern, die mit der frohen Botschaft an die Öffentlichkeit gingen, hat sich das neue Sein aber schon bis zu den Zehenspitzen hin ausgebreitet: Sie trugen alle die gleichen Socken – in Syntegon-Grün.