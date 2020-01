Waiblingen Brand an Regionalzug im Bahnhof Waiblingen

Waiblingen.

Am Donnerstagmorgen (16.01.) ist es zu einem Brand an einem Regionalzug gekommen. Die Regionalbahn von Stuttgart nach Nürnberg wurde am Waiblinger Bahnhof an Gleis 3 evakuiert. Der Bahnverkehr musste zunächst eingestellt werden. Auch die S-Bahnen S2 und S3 waren betroffen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Letzterer musste jedoch laut der Waiblinger Feuerwehr nicht eingreifen, verletzt wurde niemand. Gegen 6.30 Uhr meldete der Verkehrsverband Stuttgart (VVS), der Feuerwehreinsatz sei beendet. Laut VVS kommt es noch voraussichtlich bis 8 Uhr, laut S-Bahn Stuttgart bis 9 Uhr zu Beeinträchtigungen.