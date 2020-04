Ein Papiercontainer war's, der auf dem Gelände des Salier-Schulzentrums so lichterloh brannte, dass die Rauchwolke weithin zu sehen war. Die Feuerwehr musste am Samstagabend gegen 20.15 Uhr mit 18 Mann und zwei Fahrzeugen ausrücken. Das Feuer war so heiß, dass die Feuerwehrleute Sorge hatten, dass sich die umliegenden Büsche oder gar ein naheliegender Gebäudeteil entzündeten. Bei einem verglasten Gang zwischen den beiden Schulgebäuden waren schon Scheiben geborsten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist bislang unbekannt.