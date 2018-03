Waiblingen Brand in Garage: Auto in Flammen

Ein Augenzeuge hatte das Feuer in der Garage bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Dann half er dem Besitzer des Wagens, das brennende Fahrzeug ins Freie zu schieben. So sei ein größerer Schaden vermieden worden, sagte Feuerwehrkommandant Jochen Wolf am Montagabend. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, stand der vordere Teil des Kleinwagens in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer unter Atemschutz, um sich vor der starken Rauchentwicklung zu schützen. Den Wagen konnten sie freilich nicht mehr retten, er brannte komplett aus.

Feuerwehr rettet weiteres Auto

Allerdings gelang es den Einsatzkräften, ein weiteres Fahrzeug, das in der Garage abgestellt war, vor den Flammen zu bewahren. Einen kleinen Brand, der noch im Innern loderte, bekamen die Wehrleute rasch in den Griff. Der Schaden am Gebäude sei entsprechend gering, teilte Jochen Wolf mit. Seine Truppe war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Zudem war ein Krankenwagen vor Ort, in dem der Besitzer des Wagens vorsorglich untersucht wurde.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.