Waiblingen.

In der Nacht auf Sonntag trieben in Waiblingen Brandstifter ihr Unwesen. Wie die Polizei bestätigt brannten gegen 2 Uhr an mehreren Stellen in der Fronackerstraße und im Ameisenbühl Mülltonnen und Müllcontainer. Binnen weniger Minuten gingen zahlreiche Notrufe bei der Leitstelle ein über mehrere Brandstellen. Insgesamt brannten Müllcontainer an vier unterschiedlichen Stellen, nahezu zeitgleich. Davon waren zwei Stellen kleinere Müllunterstände aus Holz. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um alle Einsatzstellen abzuarbeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandstifter konnten bislang noch nicht gefasst werden, so die Polizei.