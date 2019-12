Waiblingen Braucht Waiblingen eine Hundewiese?

25 Euro Bußgeld fürs Nichtanleinen

In Waiblingen gilt innerorts und auf Grünflächen wie der Talaue Leinenzwang. Auf Verstöße reagiert der Ordnungsdienst mit einer mündlichen Verwarnung, kann aber auch Bußgelder verhängen. Fürs Nichtanleinen eines Hundes droht ein Bußgeld von 25 Euro, bei Belästigung von Mitbürgern 50 Euro und bei Gefährdung 75 Euro, dazu kommen Bearbeitungskosten von 28,50 Euro.

Ein Bußgeld von 50 Euro muss derjenige zahlen, der den Hundekot einfach liegen lässt. Denn der ist nicht nur ärgerlich für diejenigen, die mit den Lieblingsschuhen aus Versehen reintreten – auch die Landwirte haben gravierende Probleme damit. Trotz Beutel und Mülleimer für Hundekot entdecken sie immer wieder die Hinterlassenschaften von Hunden auf Feldern und im Heu, wie unter anderem DFB-Rat und Landwirt Volker Escher im Gemeinderat bereits moniert hatte.

Außerhalb gibt es keinen Leinenzwang

Fakt ist: Außerhalb der Bebauung dürfen die rund 1800 gemeldeten Hunde in Waiblingen frei rennen. Wo Wohngebiete enden und die Felder beginnen, endet der Leinenzwang – und genau das bedauert Ingo von Pollern (CDU) zutiefst. „Wir sind für einen generellen Leinenzwang“, sagte er im Namen seiner Fraktion, aber auch all jener mit einer ausgeprägten Angst vor Hunden. „Ich kenne so viele Leute mit Hundephobie“, bekannte er. Auch seine eigene Frau gehe keine Wege, auf denen sie mit Hunden rechnen müsse. Was von Pollern sonst noch stört: Die Hundewiesen müssten auch gemäht werden, was für die Stadtgärtner angesichts der zu erwartenden Hinterlassenschaften eine Zumutung wäre. Eine Mehrheit für den Antrag gab’s deshalb nicht: Der Vorschlag wurde abgelehnt.

Beschwerden von Bürgern wegen frei laufender Hunde und Hundekot auf den Wegen gehen beim Ordnungsamt immer wieder ein. „Der überragende Teil der Hundehalter entfernt aber den Hundekot und achtet darauf, dass sich niemand von seinem Hund belästigt fühlt“, betont Ordnungsamtsleiter Oliver Conradt. Zurückgegangen ist nach Ansicht Conradts auch das Problem wild entsorgter Hundekotbeutel. Solche Auswüchse würden derzeit kaum gemeldet.