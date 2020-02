Waiblingen Büze bekommt besseren Brandschutz

Die Brandschäden sind schon länger behoben. 2,13 Millionen Euro hat der Wiederaufbau der vom Brand beschädigten Gebäudeteile verschlungen. Der weitaus größte Teil der Kosten wird von der Versicherung bezahlt. Mehr als doppelt so teuer kommt die Brandschutz-Ertüchtigung, erforderlich wird sie durch Verschärfungen der gesetzlichen Anforderungen. Statt als „Mittelbühne“ wird das Büze neuerdings als „Großbühne“ eingeordnet. Einschränkungen des Betriebs will niemand in Kauf nehmen, daher sind die Schutzmaßnahmen so berechnet, als ob sich zwei Personen auf einem Quadratmeter befänden. Was in der Praxis nahezu nie passiert, theoretisch aber sein könnte. Etwa im Fall, dass – wie der Hochbauchef sagt – „die Backstreet Boys kommen“. Der Nutzen des Bürgerzentrums werde trotz der stolzen Summe nicht gesteigert, räumt Baubürgermeister Dieter Schienmann ein, der auf den Gesetzgeber verweist: „Leider wird an anderer Stelle entschieden, was wir zu tun haben.“