Waiblingen CDU und SPD verlieren dramatisch

Pfeiffer zum fünften Mal mit Direktmandat

Dr. Joachim Pfeiffer hat zum fünften Mal das Direktmandat geholt. Ungefährdet. Und doch ist auch für ihn persönlich dieses Ergebnis tief unbefriedigend – denn während er 2013 noch formidable 51,5 Prozent der Erststimmen geholt hatte, rettete er sich diesmal mit nur noch 36,8 Prozent ins Ziel. Seine besten Ergebnisse erreichte Pfeiffer in Weinstadt und Kaisersbach. Einen Einbruch bei den Erststimmen erlitt er in Fellbach, wo er auf nur 30,8 Prozent kam. Dafür gibt es vermutlich zwei Gründe: Zum einen wohnt SPD-Konkurrentin Sybille Mack in der Kappelbergstadt und nutzte dort ihren Heimvorteil zu respektablen 24,4 Prozent; zum anderen ist Joachim Pfeiffer ein glühender Befürworter des Nordostrings, weshalb in Fellbach selbst CDU-Mitglieder vor der Wahl damit liebäugelten, ihm die Erststimme zu verweigern.

Bei den Zweitstimmen kam die CDU auf 33 Prozent – was gegenüber 2013 einen Einbruch um fast 12,7 Prozentpunkte bedeutet.

Braun zieht in den Bundestag ein

Neben Pfeiffer zieht Jürgen Braun, AfD, in den Bundestag ein. Er stand auf Platz sechs der Landesliste seiner Partei. Braun selbst holte 12,4 Prozent der Erststimmen, die AfD 12,9 Prozent der Zweitstimmen. Besonders stark war sie in Rudersberg (18,4), in Alfdorf (17,4), in Kaisersbach (17,2) und in den Berglen (16,7) – als vergleichsweise immun gegen die Rechtspopulisten erwiesen sich die Kernener (10,2), Weinstädter (10,7) und Fellbacher (10,8).

Comeback der FDP

Ein fast schon triumphales Comeback hat die FDP in ihrem traditionellen Remstäler Stammland gefeiert. Während es 2013 nur zu 7,8 Prozent der Zweitstimmen reichte, gelangen den Liberalen diesmal fulminante 16,2 Prozent – und damit landeten sie im Wahlkreis Waiblingen gar auf Platz zwei hinter der CDU und vor der SPD und der AfD. Besonders herausragend für die FDP lief es in Korb (18,2 Prozent – hier könnte sich der Anti-Windkraft-Kurs der Remstäler Liberalen bezahlt gemacht haben) und in Remshalden (18,5 Prozent – hier schlotzte einst Reinhold Maier gerne seine Viertele). Bei den Erststimmen kam Lisa Walter auf 13,4 Prozent.

SPD-Desaster

Desaster für die SPD: Sie unterbot mit 15,9 Prozent Zweitstimmen ihr bereits schlechtes 2013er-Ergebnis noch um mehr als vier Prozentpunkte. Achtungserfolg hingegen für die Kandidatin Sybille Mack, die immerhin 19,2 Prozent der Erststimmen holte und damit Platz zwei hinter Joachim Pfeiffer eroberte. Hochburgen der Sozialdemokratie – wobei man eher von auch schon ziemlich geschliffenen Wehranlagen reden muss – sind ausweislich des Zweitstimmen-Ergebnisses Schwaikheim (18,9 Prozent) und Schorndorf (17,4).

Grüne und Linke zufrieden

Weniger Spektakuläres hat sich bei der Linken getan – ein leichtes Zweitstimmenplus gegenüber 2013 (von 4,5 auf 5,6 Prozent) und auch bei den Erststimmen ein moderates Zuwächslein (4,9 Prozent für Reinhard Neudorfer gegenüber 3,7 von Udo Rauhut damals). In bescheidenem Ausmaß dürfen sich auch die Grünen als Gewinner im Wahlkreis Waiblingen fühlen: 12,2 Prozent bei den Zweitstimmen – 1,9 Prozentpunkte mehr als 2013. Und Andrea Sieber kam bei den Erststimmen auch auf 12,2 Prozent.