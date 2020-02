Waiblingen Cent-Münzen abschaffen? Das sagen Händler

Weißschuh: Fleischwaren würden für Metzgerei teurer

Margit Weißschuh glaubt, dass es für Konsumenten durch die Abschaffung teurer wird: „Für den Endverbraucher wird es nicht günstiger. Der hat dann am Ende des Monats 20 Euro weniger in der Tasche.“ Auch der Einkauf von Fleischwaren würde für die Metzgerei teurer werden, da manche Lieferanten ihre Ware mit Beträgen bepreisen, die bis zur dritten Stelle hinter dem Komma gehen, sprich einem Zehntelcent. „Was mache ich, wenn ich eine Ware für 1,52 Euro verkaufe? Dann muss ich zwei Cent Rabatt in die Kasse eintippen, oder wie rechtfertige ich den Rabatt buchhalterisch?“, fragt Buchhalterin Schneider. „Das zu dokumentieren, möchte ich als Buchhalterin nicht machen.“

Doch auch persönlich ist Petra Schneider keine Verfechterin der Cent-Abschaffung: So habe sie zu Hause auch einen Glücks-Cent. Margit Weißschuh ergänzt: „Wir sind auch Schwaben und sind geizig.“

Marktbeschicker: "Buchhalterisch wäre es eine Erleichterung"

Doch nicht jeder Händler findet die Ein- und Zwei-Cent-Stücke unverzichtbar. Zum Beispiel Tobias Mayer, der zusammen mit Martina Mayer auf dem Waiblinger Wochenmarkt seit über 18 Jahren einen Marktstand hat. Dort verkauft das Paar Gemüse und Obst sowie Marmeladen und andere Produkte aus meist eigenem Anbau. „Buchhalterisch wäre es eine Erleichterung, weil wir alles auf den letzten Cent abrechnen müssen“, sagt Mayer. „Generell aber bin ich ein Verfechter von Bargeld. Der Staat ist ja immer mehr dahinter her, mit verschiedenen Mitteln jeden Cent zu dokumentieren.“ Für seine Kunden sieht Mayer hingegen mehr Vorteile: Diese müssten nicht mehr so viel Kleingeld mit sich tragen.

Ob ein Händler für oder gegen die Abschaffung sei, dürfte sich auch danach richten, ob er die Ware stückweise oder abgewogen verkauft, betont Mayer.

Dass es einfacher ist, Stückware in Fünf-Cent-Schritten zu verkaufen als Grammware, das wird auch in Uwes Backstube deutlich. Der Inhaber und Bäckermeister Uwe Füssenhäuser bietet seine Backwaren nur zu Preisen an, die durch zehn oder fünf Cent teilbar sind, etwa 1,95 Euro oder 2,50 Euro. Ein-Cent- und Zwei-Cent-Stücke fallen bei ihm dennoch an, wenn Kunden damit bezahlen. „In meinen Augen ist das nur Arbeit“, sagt der Bäckermeister. „Die Münzen müssten schon lange weg. Ich sammele die und habe eine Riesenarbeit, die abzurechnen.“ Als er einmal ein Bauernbrot für 2,99 Euro verkaufte, musste Füssenhäuser extra zusätzliche Centstücke kaufen, berichtet er. Zum Zählen der kleinen Münzen nimmt der Bäckermeister eine Feinwaage. Wenn in Beinstein die Volksbank am 14. Februar endgültig schließt, dann wird er sein Geld jeden Abend nach Waiblingen bringen – in Endersbach sei der Einzahlautomat oft voll, erklärt der Beinsteiner Bäckermeister.

Kreissparkasse befürwortet die Abschaffung – mit Vorbehalten

Die Kreissparkasse Waiblingen erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass sie die Abschaffung unter gewissen Bedingungen befürwortet – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit: „Die Bargeldlogistik ist für uns als Kreissparkasse sehr aufwendig und komplex. Wenn die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen mit der Zunahme bargeldloser Bezahlverfahren einhergeht, begrüßen wir diese Entwicklung“, so die Sparkasse.

Bargeldlose Bezahlverfahren sind laut der Bank bequem, sicher, aber auch transparent. „Und für uns als Sparkasse sinkt der logistische und sicherheitstechnische Aufwand für den Transport und die Verwahrung von Bargeld. Auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten wäre diese Entwicklung positiv, da für Herstellung, Logistik und Transport Ressourcen und Energie benötigt werden.“

Wie sinnvoll die kleinen Münzen überhaupt sind, wird auf EU-Ebene schon lange diskutiert. In einem Bericht der Brüsseler Kommission an das Europäische Parlament und den Rat von 2018 zur jüngsten Entwicklungen im Bereich der Euro-Münzen heißt es, es gehe vor allem um die hohen Herstellungs- und Geldbearbeitungskosten, und um den nach über 18 Jahren seit ihrer Einführung zunehmenden „Verfall ihrer Kaufkraft.“

Dabei machen laut dem Bericht die sich im Umlauf befindlichen Ein- und Zwei-Cent-Münzen einen Anteil von 48 Prozent aller im Euroraum im Umlauf befindlichen Euro-Münzen aus (Stand Ende 2017). Insgesamt waren das ganze 61 Milliarden Ein- und Zwei-Cent-Münzen – Tendenz steigend. Rein statistisch gesehen besaß so jeder Bürger im Währungsgebiet zuletzt 181 dieser kleinen Münzen, deren Beschaffungskosten ihren Nennwert übersteigen.

Herstellungs- und Transportkosten der Münzen sind hoch

Wie es ohne die Cent-Stücke gehen könnte, haben andere EU-Länder schon vorgemacht. So müssen in Finnland seit 2002 Kaufsummen bei Barzahlung auf die nächsten fünf Cent gerundet werden. Seit dem Jahr 2004 wird auch in den Niederlanden so gerundet. Und Belgien und Irland haben Gesetze zur freiwilligen Rundung eingeführt.

Nicht nur die Herstellungskosten der Münzen, sondern auch die Transportkosten sind sehr hoch – je nach geografischer Lage. So bekommt etwa die Nordseeinsel Wangerooge schon seit November kein Kupfergeld (ein, zwei und fünf Cent) mehr, denn die Münzen mussten wegen der Gezeiten oft mit dem Flieger statt mit der Fähre gebracht werden. Die Volksbank Jever hatte die Lieferung im November laut „welt.de“ eingestellt. Begründung: Die Beförderung der Münzrollen sei teurer als der Geldwert.

Ob man für oder gegen die Abschaffung der Cents ist: Die kleinen Münzen sehen manche auch als Kulturgut, wie zum Beispiel Margit Weißschuh, die ein altes Sprichwort erwähnt: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“

Wenn aber das bargeldlose Bezahlen auch hierzulande weiter zunimmt – ähnlich wie etwa in Skandinavien –, dann sind auch Beträge von 2,99 Euro oder 7,37 Euro kein Problem mehr.