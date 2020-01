Waiblingen Coffee to go: Schwerer Start für Recup-Pfandbecher

Recup-Teilnehmer dürfen Becher auch bei den Ketten benutzen

Vor einem Jahr lud der Landkreis zum Runden Tisch, um Betreibern von Cafés und Bäckereien die Idee näherzubringen. Mit bescheidenem Erfolg. In Waiblingen ist laut Recup-App außerdem noch die Kaffeerösterei Caffè Pilu im Boot, in Stetten die Bäckerei Bach-Bäck und der Bäcker Grau im Rewe, der Café -Anhänger auf dem Wochenmarkt sowie in Winnenden das Café Glückskind und die Bio-Bäckerei Weber.

Die Bäckerei-Ketten der Umgebung setzen auf eigene Pfandsysteme, die teils schon länger bestehen, so etwa die Bäckerei Mildenberger: „Wir haben schon seit circa zwei Jahren einen Mehrwegbecher, den wir zum Selbstkostenpreis an die Kunden verkaufen“, sagt Friedrich Mildenberger. Diesen Becher könnten die Kunden jederzeit in allen Filialen befüllen lassen. Da auf diese Weise bei der Ausgabe ein Becher gespart wird, geht dieser Vorteil als Rabatt an den Kunden. Recup-Becher hat Mildenberger nicht im Einsatz.

Ähnlich verhält es sich bei der Bäckerei Maurer: Die Filialen haben Mehrwegbecher aus mehr als 70 Prozent Bambusfasern und Maisstärke im Sortiment, welche die Kunden kaufen können. Bewusst wurden Becher mit entsprechender Konformitätserklärung und einem Prüfbericht vom TÜV Rheinland gewählt. Tobias Maurer lässt auch Recup-Becher sowie andere gereinigte Mehrwegbecher, die von Kunden mitgebracht werden, befüllen. „Unsere Kunden können selbst entscheiden, aus welchem Becher sie ihren Kaffee trinken wollen.“ Mit Recup habe sich die Großbäckerei gründlich befasst - und mit mehreren Partnern ausgetauscht, die das System aus unterschiedlichen Gründen wieder verlassen hätten. Wenn Kunden mit einem Mehrwegbecher in die Maurer-Bäckereien und -Cafés kommen, gäben diese den gesparten Betrag für Pappbecher an die Kunden gerne weiter. Bäckermeister Tobias Maurer: „Das bedeutet, dass dann Cappuccino & Co zehn Cent weniger kosten.“

Ebenso können Recup-Teilnehmer ihren Kaffee bei einer der 20 Filialen der Bäckerei Schöllkopf holen, obwohl sie nicht beim Pfandsystem mitmachen. Kurz vor dem Start von Recup im Rems-Murr Kreis habe die Kette mit dem Aufbau eines eigenen Systems begonnen, das Bäckermeister Hermann Schöllkopf auch weiterhin für praktikabler hält.