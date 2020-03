Waiblingen Coronavirus: Stadt verzichtet auf Parkgebühren

Waiblingen.

Nach Friedrichshafen und weiteren Städten verzichtet nun auch Waiblingen ab sofort auf Parkgebühren auf öffentlichen Stellplätzen. Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus in Bussen und Bahnen zu reduzieren, darf bis auf weiteres in allen Tiefgaragen und auf allen oberirdischen Parkplätzen der Parkierungsgesellschaft (Widmayer, Staufer Park, bei der Galerie und am Hallenbad) gratis geparkt werden. Die vorübergehende Regelung gilt auch für das Parken am Straßenrand, wobei dort aber eine Parkscheibe zwingend vorgeschrieben ist. Die angegebenen Vorschriften für die maximale Parkdauer beim Straßenrandparken müssen weiterhin eingehalten werden, weil sonst die Stellplätze am Straßenrand dauerhaft belegt wären.