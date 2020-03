Waiblingen Coronavirus: Unternehmer geht in Sachen Prävention in Vorleistung

Geschäftsführer Schwegler ist in Kontakt mit LTK-Lieferanten und Freunden in China. „Was da abgeht, könnte auch bei uns passieren. Menschenleere Straßen, die Leute in häuslicher Quarantäne. Nur einer der Familie darf jeden zweiten Tag für anderthalb Stunden zum Einkaufen raus.“

Keiner der LTK-Beschäftigten war in einem Risiko-Gebiet

Deshalb findet er es angebracht, sich jetzt schon auf den Ernstfall vorzubereiten beziehungsweise diesem vorzubeugen. Auch privat. „Ich meide Menschenmengen. Halte selbst an der Tankstelle Abstand, wenn möglich. Und am Wochenende war ich extra früh morgens auf dem Markt in Winnenden, wo noch weniger Leute unterwegs waren.“ Man müsse ja keine sprichwörtlichen Hamsterkäufe befürworten, aber: „Seine Hausapotheke aufzufüllen und für 100 Euro haltbare Lebensmittel zu kaufen, damit man zwei Wochen zu Hause bleiben könnte, finde ich durchaus klug und gerechtfertigt“, sagt Schwegler.

Keiner der LTK-Beschäftigten war in Corona-Risikogebieten oder in Italien im Urlaub. So musste der LTK-Geschäftsführer auch niemanden zum Zu-Hause-Bleiben animieren. Unternehmen, die dies tun und in begründeten Fällen vorsorglich Home Office anordnen oder Mitarbeiter für 14 Tage freistellen, handeln seiner Meinung nach richtig. Arbeitgeber hätten auch eine Fürsorgepflicht, so Schwegler. Auch das Gesundheitsamt Rems-Murr empfiehlt Unternehmen ein solches Vorgehen.

Das „Handbuch für betriebliche Pandemieplanung“, herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ist eigentlich für Influenza-Krisen gedacht. Die darin empfohlenen Maßnahmen könnten jedoch im absoluten Ernstfall einer Corona-Virus-Pandemie auch zum Einsatz kommen. Darin werden zum Beispiel – wie in China – Zugangskontrollen zu Betriebsgeländen gefordert, um erkrankte Beschäftigte oder Besucher zu identifizieren, um zu verhindern, dass Unternehmen durch eine in Gang gesetzte Ansteckungskette lahmgelegt werden. „Es muss nicht soweit kommen, aber wir sollten darauf vorbereitet sein.“ – Solche Kontrollen wären bei LTK jedoch noch recht übersichtlich und leicht zu handhaben. Das Unternehmen hat in Waiblingen 35 Beschäftigte.